In casa con una serra di cannabis, 100gr. di marijuana e...dei rapaci: arrestato Video

Una pattuglia dei carabinieri l'aveva tenuto d'occhio mentre con un amico "chiacchierava" accanto alla sua auto a Mamiano di Traversetolo: fermato e controllato, sono saltati fuori 20 grammi di marijuana in sacchetti pronti alla vendita. L'uomo, 31 anni, nato a Parma e incensurato, abita a Palanzano dove i militari hanno trovato altre sorprese: altri 100 grammi di marijuana in piantine già essiccate, e una vera e propria serra indoor ricavata all'interno di un garage. L'uomo è stato arrestato per spaccio ed ora è ai domiciliari in attesa del processo. Tra l'altro anche la sua passione per i falchi e gli uccelli rapaci l'ha messo nei guai: su una decina di esemplari che teneva , due gheppi comuni non avevano l'anello identificativo e per questo l'uomo è stato denunciato dai carabinieri della forestale e i gheppi affidati al centro recupero animali selvatici di Salsomaggiore.