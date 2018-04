Consiglio comunale, carenza bagni pubblici, Pizzarotti: "Allo studio alcune soluzioni" La diretta

Si discute del reddito comunale garantito nel consiglio comunale di oggi. Nelle interrogazioni si è parlato di ex Cobianchi. L’assessore Alinovi ha detto che per ora sono previsti solo interventi di monitoraggio e consolidamento per un totale di 250mila euro mentre non esiste al momento nessun progetto di possibile ristrutturazione per il riutilizzo. Per la Cittadella invece si continuerà nei lavori che prevedono il rifacimento dell’anello d’asfalto inferiore e saranno completati gli infissi dell’ex ostello.

Un’interrogazione di Pezzuto ha portato in consiglio il problema dei bagni pubblici sollevato dalla Gazzetta di Parma (leggi l'articolo). Il sindaco Pizzarotti ha risposto che il costo per tenere aperti con servizi di sorveglianza continui i bagni della Ghiaia e del Parco Ducale è alto. Alloo studio c’è però l’idea di posizionare due bagni moderni a pagamento su cui però ci sono dubbi sull’effettivo utilizzo successivo. Nei parchi l’orientamento è di affidare la gestione ai titolari dei chioschi. Non riapriranno i bagni a fianco al Regio, mentre per la Ghiaia la manutenzione è di competenza di Progetto Ghiaia e non del Conune.