La polizia municipale ha individuato in via Venezia, all'incrocio con via Bologna, una Fiat Punto con a bordo due stranieri e ha effettuato un controllo. Si trattava di un 29enne e un 33enne del Senegal, trovati in possesso di due borsoni, che contenevano 120 paia di scarpe e 15 giubbotti primaverili da donna. Tutti prodotti contraffatti. I due africani sono stati denunciati per ricettazione e possesso di merce con marchi presumibilmente contraffatti. Per loro una multa da 5mila euro.