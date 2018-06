Barilla ha presentato il Rapporto di sostenibilità, che analizza l'impegno del gruppo per lo sviluppo dei prodotti e di tutta l'attività in modo sostenibile sul piano ambientale e sociale. La sostenibilità hanno effetti anche sul piano economico. Nella strategia Barilla c'è un piano di investimenti per un miliardo di euro in 5 anni. Investimenti che comprendono l'ampliamento dello stabilimento sughi di Rubbiano, annunciato l'anno scorso. Le vendite di sughi sono cresciute del 10 per cento l'anno scorso. Per l'anno prossimo sono previsti anche investimenti per migliorare lo stabilimento di Pedrignano.