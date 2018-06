Meteo: weekend con il sole ma niente "ondate di calore". Sarà un'estate calda ma non come quella del 2017

Annunciata da una mini ondata di caldo nella prima domenica di luglio, l’estate 2018 promette di essere molto diversa da quella arida e afosa del 2017, seconda per il livello delle temperature soltanto a quella del 2003. I meteorologi sono concorsi: non ci sarà l’afa dello scorso anno, anche se l’estate appena iniziata è ormai lontana dalle estati fresche degli anni '70 e 80. Il fine settimana del 30 giugno-1° luglio è quindi all'insegna del sole. Al momento non sono previste ondate di calde da record: lo dice Paolo Fantini, responsabile dell'Osservatorio Meteo dell'Università di Parma, al 12 TgParma.

Dello stesso tenore è l'analisi del meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. «Allo stato attuale delle conoscenze - dice - non è possibile fare una proiezione affidabile sul carattere dell’intera stagione estiva, ma ci sono degli elementi per dare delle indicazioni di massima». Uno di questi fattori è El Nino, il fenomeno meteorologico che riscalda le acque del Pacifico facendo risentire i suoi effetti sul clima globale. «Sappiamo - ha proseguito - che quando nel Pacifico c'è il El Nino la stagione estiva è più calda del normale. Quest’anno El Nino non c'è e possiamo dire che quasi sicuramente non sarà un’estate calda come quella dello scorso anno».

L’estate 2017 era inoltre arrivata «dopo un lungo periodo di siccità e questo ha fatto sì - ha spiegato Giuliacci - che tutti i raggi solari venissero spesi per arroventare il terreno». Quest’anno la situazione è molto diversa: «l'inverno e la primavera sono stati piovosi e di conseguenza il sole dell’estate fa evaporare l’umidità del terreno, senza arroventare l’atmosfera». Questo significa, secondo l’esperto, che «nei prossimi mesi non raggiungeremo i picchi di caldo dell’anno passato».