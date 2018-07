Processo al Parma, la rabbia di Capitan Lucarelli

L'ex capitano del Parma lancia un messaggio di incitamento e fiducia alla squadra nell'intervista a Sandro Piovani in edicola domani con la Gazzetta. Poi, sempre sul giornale di domani, ci sarà un'inchiesta sui padri separati con il progetto San Cristoforo nato per aiutarli. Si parlerà anche di un grave episodio di violenza da parte di un uomo contro la ex compagna e della polemica sempre più accesa sullo scorporo della scuola Adorni.