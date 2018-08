Ferrovie, treni a singhiozzo tra Parma e Bologna a Ferragosto

Le ferrovie ci faranno vivere un ferragosto di treni a singhiozzo tra Parma e Bologna per un problema di lavori sulla linea nel Modenese. Chi userà il treno dovrà usare un servizio sostituivo per il tratto interessato. Poi la ricostruzione del '68 parmigiano con l'occupazione dell'Università raccontata da Antonio Bertoncini. Ci sarà poi un'inchiesta sulla sessualità e l'affettività tra i giovani di Parma: i rapporti sessuali sono sempre più precoci. Ampio spazio alla partita di Coppa Italia del Parma e un intervista a Yassine Rachik, dell'Atletica Casone di Noceto che ha vinto la medaglia di bronzo nella maratona agli Europei di Glasgow. Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.