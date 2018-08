Bruttissima serata per quattro parmigiani alla Capannina

Bruttissima serata per quattro ragazzi parmigiani alla Capannina di Forte dei Marmi. Uno dei ragazzi si è ritrovato coinvolto in una lite e ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza che secondo quanto denuncia lo hanno trascinato via e pestato. Il ragazzo ha rimediato una frattura in due punti della mandibola. Si parlerà anche dell'omicidio di Rita Pissarotti: è stata disposta una perizia per valutare la capacità di intendere e di volere dell'omicida. Ci saranno anche due pagine sul '68 a Parma: si parla della famosa occupazione del Duomo.