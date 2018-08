Parmigiano nascondeva clandestini sul camion. Arrestato in Croazia

Un camionista parmigiano aveva nascosto decine di migranti sul suo camion. E' stato scoperto e arrestato in Croazia. Sulla Gazzetta di domani poi ci sarà un'inchiesta sul rapporto - spesso ossessivo - degli adolescenti rispetto ad Internet e un'altra inchiesta sui borghi abbandonati nel Bercetese. Sempre sul giornale di domani ci saranno altre notizie sull'incidente di Martorano in cui è morta una donna di 28 anni e, naturalmente, cronaca e analisi sul debutto casalingo del Parma in serie A.