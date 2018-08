Ragazza con il volto coperto di sangue in via Casa Bianca. Lei accusa: "E' stato il mio patrigno"

Una ragazza con il volto coperto di sangue è stata notata dai residenti in via Casa Bianca che hanno avvertito il 118 e la polizia. La ragazza ha accusato il suo patrigno. Sono in corso gli accertamenti della polizia. Domani sulla Gazzetta ci sarà anche un'inchiesta su strada San Cosimo dove ci sono stati numerosi incidenti mortali: l'ultimo è costato la vita a Elisa Baldi. Parleremo poi della morte di Mirka Fochi, per anni il volto di Miss Italia - e di altri concorsi di bellezza - a Parma. Ci sarà poi un articolo sugli affreschi ritrovati nel Palazzo Ducale del Giardino Ducale.