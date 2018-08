Domani sulla Gazzetta di Parma ci saranno due pagine sul delitto di San Polo di Torrile. Un delitto che, per ora, appare senza un vero movente, se non l'ossessione del presunto assassino che pensava che qualcuno volesse ucciderlo. Per questa ossessione la povera Filomena è stata uccisa. Giornata nera sulla strade di Parma. Ieri c'è stato anche un pauroso incidente in cui ha perso la vita una ragazza di 26 anni e un'altra donna è in Rianimazione. Un uomo, poi, è stato investito in via Torelli. Infine è in arrivo a Parma un nuovo questore.