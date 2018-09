"Ragazza consenziente"? La legge comunque punisce chi agisce contro l'integrità fisica della persona Video

Da una parte l'indignazione, gli insulti (pesanti) e la richiesta di una giustizia più che severa corrono sul web. Dall'altra gli avvocati di Pesci, nellaloro strategia difensiva, parlano di una "ragazza consenziente al rapporto", "la giovane è una escort", che si trattasse di "un gioco erotico", definiscono "spropositato" il referto medico (a cui risponde Gianfranco Cervellin il direttore del reparto di Pronto soccorso, sulle pagine della Gazzetta di Parma - Leggi)e giudicano "esagerata" la gogna mediatica. Ma la legge parla chiaro e punisce chi agisce contro l'integrità fisica della persona, in sintesi: anche se la ragazza avesse dato il proprio consenso ad un rapporto sessuale, le lesioni patite non sarebbero potute rientrare in un eventuale consenso prestato. Ma a decidere, comunque, saranno i giudici.