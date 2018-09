"La sinergia con Parma può aiutare lo sviluppo agroindustriale del Camerun"

Cabral Libii è uno dei 9 candidati alla presidenza del Camerun. In un tour elettorale in Italia ha fatto tappa a Parma, città che conosce e apprezza per il calcio e per le eccellenze agroalimentari. Ma non si tratta solo di questioni di gusto: la sinergia con il sistema agroindustriale parmigiano, sottolinea, può aiutare lo sviluppo del suo Paese. "Parma è un esempio" per sviluppare imprese agroindustriale in Camerun. Più posti di lavoro, aggiunge il politico africano, potranno anche fare in modo che i giovani evitino i lunghe e pericolose migrazioni.

Nell'incontro allo Starhotel Du Parc, Cabral Libii, leader del Movimento 11 milioni di cittadini, è stato accolto, tra gli altri, dal presidente della Comunità camerunense a Parma Arsene Njock e da Jean Paulin Mbissoko, presidente dell'Amci (associazione medici camerunensi in Italia, con sede a Parma).

Video-intervista di Andrea Violi (Libii risponde in francese, Mbissoko e Njock traducono)

Video: Jean Paulin Mbissoko fa il punto sull'attività dell'Amci e sulla collaborazione fra Parma e il Camerun in ambito universitario