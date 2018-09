Incontro al Viminale, Casa: "15 agenti in più. Ma sul presidio in stazione dovremo arrangiarci" Video

Un'ora di incontro nella sede del Ministero dell'Interno. E tante le proposte portate da Parma. Casa: "Come già promesso da Minniti, arriveranno 12 unità in più delle forze dell'ordine entro l'inizio del 2019. Ma non ci sarà nessun incremento dell'esercito: in stazione dovremo fare con le risorse che abbiamo a disposizione". E poi la proposta di modificare l'art.349 del codice di procedura penale: "Visto che le espulsioni sono un grosso problema, abbiamo chiesto che venga previsto di poter mantenere presso le questure soggetti irregolari che vengono identificati, per il tempo necessario a concludere le procedure di espulsione".

