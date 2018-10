Smog: le polveri fini nei limiti di legge, anche se di molto. Per questo fine settimana è scongiurato il blocco del traffico. Secondo le nuove regole regionali, infatti, dopo tre "sforamenti" dei limiti massimi delle pm10 è previsto il blocco, con i diesel Euro 4 che non possono superare l'anello delle tangenziali. Per ora comunque niente blocco straordinario a Parma.