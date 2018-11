Il parco cittadino compreso tra strada Navetta e via Balbi, nel quartiere Montanara, è stato intitolato, davanti ad un folto pubblico, a Pierangela Venturini, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, fondatrice del Centro antiviolenza di Parma, attiva nella difesa e nella tutela delle donne. La cerimonia ha offerto una lettura di diversi documenti dell’avvocatessa Venturini da parte dell’attrice Laura Cleri, che ha reso palese il pensiero e la lotta per i diritti delle donne che ha rappresentato la missione militante di tutta la sua vita.





