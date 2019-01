Ieri pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti all'Oviesse di via Mazzini, dove un minorenne originario di Cremona, aveva cercato di rubare capi di abbigliamento per un valore di 40 euro. Il ragazzino, nato nel 2002, è andato al piano superiore ed è entrato nel camerino: ha provato alcuni capi di abbigliamento, per poi uscire senza nulla in mano. L'addetto alla sicurezza lo ha seguito fino all'uscita. Lì il ragazzino ha riconsegnato un golf e un paio di pantaloni che aveva infilato nello zaino. Gli agenti hanno denunciato il giovanissimo per tentato furto aggravato e lo hanno affidato alla madre.