"Breaking News": da domani ricevi le news anche via WhatsApp

Le notizie viaggiano sempre più veloci e da oggi arrivano direttamente... nelle vostre tasche, anche con WhatsApp. Debutterà domani, martedì 19 febbraio,la versione per WhatsApp del servizio «Breaking News» della Gazzetta di Parma. Basta un clic per far arrivare direttamente sul proprio telefono i link con le notizie più «calde» pubblicate ogni giorno sul nostro sito. Tutto in modo gratuito e in tempo reale.

Il servizio Breaking News su WhatsApp funziona in modo analogo a quello che abbiamo già attivato attraverso Messenger, una delle app di Facebook.

In questo video, ecco la procedura per iscriversi