Botte all'amico e gelosia... alcolica: arrestata 30enne brasiliana

Avevano passato la serata in un locale di balli latini e, quando l'amico aveva "osato" ballare con un'altra ragazza, lei gli aveva fatto una scenata ed era andata via. I due si sono rincontrati all'alba in un bar di via Emilio Lepido: lei, brasiliana trentenne, ancora parecchio su di giri per la gelosia "alcolica", ha afferrato una bottiglia e gliel'ha spaccata sulla testa.

Mentre il giovane si chiude in bagno, lei chiama i carabinieri e quando arriva la pattuglia - completamente fuori di sé - si avventa pure contro i militari. La donna è stata arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.