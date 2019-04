Il giallo dei parchi di Parma chiusi anche quando c'è poco vento. Perché succede?

Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, commenta le notizie che troverete domani sul giornale. In particolare c'è un approfondimento sui parchi chiusi per vento (anche quando di vento ce n'era poco). Abbiamo scoperto che di sono due anemometri di riferimento (in Cittadella e al Parco Ducale). Sono impostati in modo da far scattare la chiusura quando il vento supera i 30 km/h. Ora si pensa di aumentare questa soglia che, forse, è troppo bassa. Si parlerà poi di "Parma Unesco City off Gastronomy" con un ricchissimo calendario che parte con "Cibus Off" e del processo al medico accusato di molestie alla pazienti. Un vero e proprio caso mediatico.