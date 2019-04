La Meloni in città per la candidatura del parmigiano Pietrella - Video

Giorgia Meloni è arrivata a Parma in un Hotel Parma e Congressi pieno per aprire la campagna elettorale alle europee di Fratelli d’Italia. Accanto a lei il candidato per il Nordest, il parmigiano Fabio Pietrella e Daniela Santanché. Rispondendo ai giornalisti la Meloni ha anche parlato della candidatura del sindaco Pizzarotti con la lista di Emma Bonino, “sponsorizzata da Soros, un nemico dell’Italia”.