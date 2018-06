La Miriam, "La Buca" e le battaglie di quattro generazioni di donne: video

I prossimi piatti li cucinerà in cielo, la Miriam, Miriam Leonardi, cuore della trattoria "La Buca di Zibello". Per ricordarla, ecco il video-racconto realizzato da Silvia Bigliardi un anno fa, in cui la Miriam raccontava della trattoria che ha simboleggiato la tenacia e le battaglie di quattro generazioni di donne della sua famiglia. Con un omaggio al sentimentalismo degli uomini.

"Cara Miriam, - scriveva un anno fa Silvia Bigliardi - ci vuole tanta gentilezza per trattare il cibo e chi lo assapora; non è mai solo un piatto che si offre a un cliente: è esperienza, passione, essere un tutt’uno con il mondo che lo genera. Chi torna da te lo fa per ricercare quello e ogni volta è un'esperienza che causa assoluta meraviglia. È come tornare in un luogo che ti è mancato tanto, e ricordarti perché ti è mancato tanto proprio mentre ci torni.

Dici che non ti sei mai allontanata troppo dalla tua Bassa: è stato il mondo a venire da te. Lui veniva e ti portava le sue storie di uomini, storie tutte diverse. Quando ripartiva si portava via la quiete del bersò, il colore del burro sciolto nel piatto, le dita odorose di culatello, il riflesso del lambrusco luccicante al sole, sulla tovaglia bianca. E soprattutto te, Miriam.

Cento, mille mondi di uomini diversi e tu ogni volta, fossero passati anche anni, li riconoscevi appena oltre la soglia dell'impiantito fresco.

La magia della tua trattoria è in questo e qui sta il tuo successo più grande, ottenuto senza intento né consapevolezza.

Nella cura, che ti è familiare come le stanze in cui vivi. Chi entra lo sente, non può farne a meno: non si sente più ospite ma accolto.

La tua trattoria è tornare a casa."