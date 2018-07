Un operaio ucraino 45enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, residente a Coloreto, voleva uscire in auto nonostante avesse bevuto troppo. La figlia 13enne ha cercato di convincerlo a stare casa, rimediando schiaffi e spintoni. Disperata, ha chiamato il 112 ed è arrivata una pattuglia. La ragazzina è stata affidata a un conoscente.

Guarda il servizio di 12 Tg Parma.