Drammatico incidente stradale attorno alle 22,30 di ieri sera a Casello di Compiano, lungo la provinciale Borgotaro-Bedonia, tra Sugremaro e Ponte di Compiano. Un'auto guidata da un 27enne di Bedonia ha investito un 37enne di origine straniera che stava camminando lungo la strada.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute l'automedica di Borgotaro e un'ambulanza della Croce rossa, ma purtroppo per il medico arrivato sul posto non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo per i vari traumi riportati. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Borgotaro per i rilievi e dirigere il traffico.