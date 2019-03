"Langhirano dreaming": un video racconta le eccellenze della zona

"Corre voce esista un luogo, un castello, una storia, una terra posseduta dalla cultura, invasa dalla tradizione e conquistata dai sapori". Inizia così il video "Langhirano fra sogno e realtà" ("Langhirano dreaming" nella versione realizzata in lingua inglese) sulle bellezze del capoluogo della Val Parma, che prosegue in questo modo: "Si dice abbia colline sulle quali dormire, e vini per potersi cullare. Pare nasconda pregiati salumi dei quali forse hai sentito parlare. Corre voce esista un luogo, un castello, una storia, Langhirano è pronto a raccontare".

Il video è stato realizzato dal Comune di Langhirano, con il contributo della Regione Emilia Romagna, per raccontare le eccellenze architettoniche, culturali, enogastronomiche e naturalistiche del territorio. Un altro video è stato realizzato per Quattro Castella e un terzo filmato racconta entrambi i territori. Tutti i video sono stati realizzati sia in versione italiana sia inglese, a cura dell'agenzia Mr Watson di Cavriago. L'obiettivo è la promozione turistica del territorio, sui canali del Comune (pagine web, social, IAT, festival) e attraverso la partecipazione alle più importanti fiere del turismo grazie alla collaborazione con Destinazione Turistica Emilia e l’APT della Regione Emilia Romagna. Il video servirà anche come biglietto da visita anche per i visitatori di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. Nel filmato sono protagonisti il Castello di Torrechiara, la Badia Benedettina, il Museo del Prosciutto, il Museo del Risorgimento, oltre a Prosciutto di Parma e Vini dei Colli di Parma. E.G.