Incidente di un equipaggio parmense durante il Rally dell'appennino reggiano: ferita la navigatrice. Corsa sospesa - Video

Incidente durante il Rally dell'Appennino reggiano. Coinvolto un equipaggio parmense su una a Peugeot 106 del Best racing Team: ad avere le conseguenze peggiori la navigatrice, trasportata all'ospedale Santa Maria con ferite di media entità. Illeso il pilota. L'incidente in località Ariolo durante una prova speciale. La gara è stata fermata per trequarti d’ora per permettere l’arrivo dei soccorsi.