Rinasce il campanile di Barco dove un tempo passava l'Enza: fu della diocesi di Parma

Il grande campanile di Barco di Bibbiano torna a nuova vita. Sulla cupola crescevano erbacce di ogni tipo. Nell'area del campanile stavano crescendo piante di quercia e di fico. E c'era bisogno di un consolidamento, considerata la vicinanza, tra l'altro, dell'asilo parrocchiale e di altri edifici. Il restauro del bene storico è costato 300mila euro: l'intervento è stato presentato in un incontro con la comunità e questa mattina è stato inaugurato con la messa solenne celebrata da monsignor Tiziano Ghirelli, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali di Reggio Emilia.

Quando fu costruito, il campanile di Barco di Bibbiano faceva parte della Diocesi di Parma. Era il 1710. Da circa un secolo c'era già la chiesa, poi l'arciprete don Pietro Paolo Ferrari decise di realizzare la torre campanaria alta 42 metri. Fra Montecchio e Barco passava un ramo dell'Enza, che sarebbe stato poi cancellato da opere di bonifica successive. Ma all'epoca non lontano dal fiume c'era questo grande campanile: era un punto di riferimento per chiunque viaggiasse in zona (e anche oggi è ben visibile per chi passa sulla provinciale Montecchio-Reggio). Don Ferrari annotò le decisioni prese al riguardo, comprese le spese per realizzare la fornace che avrebbe fornito i mattoni necessari all'opera. E in Archivio di Stato a Parma si trovano interessanti testimonianze di quell'epoca. Nell'area della Val d'Enza, d'altronde, i confini fra i Ducati sono stati mutevoli fino all'Ottocento.

Dopo diversi interventi nel tempo - a volte con ritocchi tecnicamente discutibili, in base ai criteri di oggi - il restauro del 2018 è stato concepito per durare a lungo, hanno spiegato i tecnici nell'incontro con la comunità. I lavori costano 300mila euro: in parte l'importo è coperto dall'otto per mille ma anche la parrocchia deve farsi carico degli oneri. Da qui le donazioni da enti e le raccolte fondi fra i parrocchiani. Ieri l'ultima in ordine di tempo: 1.150 dall'associazione sportiva Boca Barco, che ha donato il ricavato della vendita di un libro sulla propria storia. Il presidente Enzo Guerri ha consegnato al parroco, don Wojcieck Darmetko, un simbolico assegno gigante intestato alla parrocchia di San Pietro Apostolo.

Il parroco sottolinea che "il risultato dei lavori condotti in accordo con la Soprintendenza e con l'Ufficio diocesano dei Beni culturali sta ricevendo un apprezzamento unanime. I lavori con difficoltà sono arrivati alla meta. Rimangono non solo i debiti ma resta, come obiettivo primario, la costruzione dell'edificio fatto dalle 'pietre vive'. E' bello sperare che dopo aver sentito dire tante volte 'Che bel campanile!' si possa finalmente dire 'Che bella comunità' ".

Dello stesso tenore il messaggio fondamentale di monsignor Ghirelli, che aggiunge come la comunità dei fedeli debba essere attiva (nel video, un passaggio del discorso di Ghirelli sulla funzione dei campanili e sulle curiosità artistiche di quello di Barco, compresi i due leoni di pietra a guardia del cancello della parrocchia. Leoni che richiamano un'opera del Canova nella Basilica di San Pietro).

Il sindaco Andrea Carletti ribadisce la "centralità delle relazioni" nella nostra società. Tre le parole chiave: "identità" ("è indubbio che il campanile nella storia abbia sempre rappresentato un forte elemento identitario"), "gli obiettivi che si raggiungono, perché una comunità sia attiva" e "bellezza".