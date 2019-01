"Il fantasma protegge il castello": il Bianello fra suggestione, storia e turismo - Video-intervista

La foto è suggestiva: c'è la figura di una signora di profilo, che pare guardare in basso. E dietro di lei, un uomo che pare spiarla dall'ombra. Il particolare emerge in una foto scattata da Ombretta Bazzini, 49enne di Parma, che per caso ha immortalato il fantasma del castello di Bianello (Comune di Quattro Castella).

Quella del fantasma - di cui ha parlato la trasmissione «The dark side» su Rai4 - sarà una delle storie da narrare ai turisti nel percorso di visita. La foto di Ombretta Bazzini non sarebbe l'unica testimonianza sulla presunta presenza nel maniero. Da un ex custode fino agli ex proprietari, sembra che il fantasma della "signora" vada oltre la suggestione. "Non avere paura di questo fantasma perché protegge il castello e farà in modo che passi sempre a persone che lo amino", si è sentito dire una volta Danilo Morini, assessore alla Cultura del Comune di Quattro Castella.

Nella video-intervista, il racconto di Danilo Morini sul fantasma e sui progetti di valorizzazione turistica del castello di Bianello (che passano per Parma, in linea con le iniziative di Destinatione Turistica Emilia).

LE STORIE LEGATE AL BIANELLO. Se nei casi più famosi - da Donna Cinerina a Soragna alla Fata Bema di Montechiarugolo - l'identità del fantasma è nota, qui non si sa a chi possa legarsi un'eventuale presenza «suggestiva». Nemmeno è dato sapere chi fosse l'uomo che osserverebbe la donna nell'immagine allo specchio. Quella del fantasma della signora è comunque è «una delle storie legate al Bianello.

Non solo fantasmi: le storie legate al castello di Bianello sono molte, per quello che si annuncia essere un filone di racconto turistico alquanto ricco. L'assessore Morini sottolinea di voler recuperare le storie legate al castello, soprattutto quelle del Novecento, tramandando tra l'altro le memorie della gente del paese.

Appartenne ai Canossa fino al 1742. In epoca napoleonica fu saccheggiato. Negli ultimi secoli il castello è passato di mano più volte, anche con proprietari parmigiani. Dal 1881 al 1940 è appartenuto alla famiglia Bacigalupo di Genova. Giovan Battista Bacigalupo lo acquista per evitare che uno scandalo travolga il figlio Carlo, che ebbe una storia d'amore con la cantante lirica Caterina Coppa. Una storia contrastata e all'epoca considerata in qualche modo "sconveniente". Caterina Coppa morì a Parma nel 1933: quando scendeva dal castello, la gente del paese vedeva la carrozza sempre con le tende chiuse. E queste sono solo alcune delle storie che possono emergere.