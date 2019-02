Monsignor Vezzosi è tornato ad Aiola: commovente "abbraccio" con gli amati parrocchiani

MONTECCHIO. Quando due mesi fa era stato costretto ad "abbandonare" i suoi parrocchiani per un problema di salute, molti temevano che il suo servizio pastorale fosse a rischio. Ma monsignor Antenore Vezzosi, 88 anni, questa mattina è tornato a celebrare la messa ad Aiola, frazione di Montecchio di cui è parroco da più di mezzo secolo.

Monsignor Vezzosi ha saputo commuovere la platea con le sue parole di speranza e con l’ironia che ne hanno contraddistinto il cammino in questi oltre cinquant’anni di sacerdozio. Ora Vezzosi dovrà continuare il suo percorso di ripresa per poter poi riprendere il servizio nella comunità aiolese.