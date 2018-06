"Abbiamo vinto contro tutti ma anche unendo tante persone", "puntando sul lavoro fatto in questi cinque anni". Ora "parliamo della città". E' questo il primo commento di Filippo Fritelli in diretta al 12 TgParma, intervistato da Giuseppe Milano.

Fritelli riconosce che Salso "è sostanzialmente spaccato in due". "Vorrei parlare con tutti, anche raccogliendo parti di programma presentate dalla destra, laddove siano interessanti". Il sindaco dice "basta" agli insulti "che abbiamo subìto per tutta la campagna elettorale" e aggiunge: "Ora vorrei che si superasse la campagna aggressiva".