La Biblioteca Umanistica dei Paolotti è chiusa da martedì 10 luglio a causa di rilevanti infiltrazioni d'acqua. E' comparso il cartello che indica infatti una chiusura "per allagamento".

"La riapertura avverrà il prima possibile e sarà tempestivamente comunicata sul sito di Ateneo", dice l'Università di Parma, che aggiunge: "Gli studenti potranno nel frattempo frequentare la Biblioteca di Economia, situata nello stesso Plesso D’Azeglio/Kennedy e la Biblioteca di Storia, situata al 1° piano del Plesso D’Azeglio, che in via straordinaria, nel periodo di chiusura dei Paolotti, sarà aperta dalle 9 alle 18 con orario continuato".

Intanto però gli studenti protestano per la mancanza di questo spazio per studiare. Ecco l'intervista nel video del 12 TgParma.