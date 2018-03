Seconda puntata di "Blind Audition", talent di "The Voice 5": durante le audizioni un concorrente, Saverio Martucci, è stato eliminato. Il cantautore, però, non l'ha presa bene: vedendo che nessuno si girava, appena è uscito dal palco ha imprecato, «Qui è una m...», e poi ha scagliato sul palco la chitarra. Martucci aveva eseguito la cover di Shape of My Heart si Sting.