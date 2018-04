“Brain salad surgery”, quando Emerson, Lake and Palmer fa rima con capolavoro

“Brain salad surgery”, quinto album della storica band di progressive rock Emerson, Lake and Palmer, quest'anno festeggerà i suoi primi 45 anni. Anche questo, infatti, come quasi tutti gli altri lavori del gruppo inglese, è entrato nella leggenda. Il tempo per loro sembra davvero non passare. Così come il prog ha resistito ai requiem di tutti i suoi detrattori, e ancora oggi è un genere amatissimo, il leggendario trio, con le sue melodie e i suoi virtuosismi, ha passato indenne le varie “ere” musicali. Purtroppo della band rimane in vita solo Palmer, perché prima Emerson e poi Lake hanno abbandonato il mondo terreno nel 2016, un vero annus horribilis. Ma il loro lascito e la loro musica sono davvero difficili da eguagliare. E “Brain salad surgery”, album tra i più amati dagli estimatori del gruppo che in slang richiama la fellatio, fa parte di una lunga serie di capolavori.

Uscito sul finire del 1973, a oltre un anno di distanza da “Trilogy”, segna il debutto dell'etichetta personale del gruppo: la Manticore. Anche questo nome riflette in pieno il “credo” progressive degli Elp, acronimo con cui il trio è conosciuto. Si tratta infatti di un essere mitologico, una specie di chimera con testa umana, corpo di leone e coda di scorpione. Nel 1971 il trio l'aveva fatta combattere contro Tarkus, creatura a metà tra un armadillo e un carro armato, protagonista di un lavoro di rara bellezza, forse, a detta di alcuni, il momento più alto degli Elp.

Lavorando da perfezionisti, come al solito i tre non lasciano nulla al caso. A partire dalla copertina inquietante dell'artista svizzero H. R. Giger, che più tardi, assieme a Carlo Rambaldi, creò la creatura per il celeberrimo film “Alien” di Ridley Scott. Una creazione che gli valse l'Oscar per gli effetti speciali nel 1980. Il pezzo di apertura dell'album, l'inno patriottico “Jerusalem”, scritto nel 1804 dal grande poeta inglese William Blake, catapulta subito l'ascoltatore nella solennità, cifra stilistica del complesso britannico. Il trio la rese al meglio: solenne, maestosa, evocativa. Apriti cielo! Fioccarono le critiche, davvero ingiustificate, da parte degli ambienti del puritanesimo inglese. Seguono “Toccata”, adattamento dal concerto per piano del compositore argentino Alberto Ginastera, la ballata di Lake “Still... you turn me on” e “Benny the Bouncer”. Questa è la storia di un buttafuori, pare realmente esistito, che va ad arricchire la galleria di personaggi degli Elp, tra cui va ricordato “Jeremy Bender”, protagonista di avventure che definire boccaccesche sarebbe riduttivo. C'è poi “Karn Evil” (fusione tra carnival ed evil). E' una suite, come in ogni disco prog che si rispetti, divisa in quattro parti. Durata complessiva: poco più di 29 minuti, in cui si mischiano suggestioni e atmosfere, specie nell'ultima parte, in cui la solennità tipica del trio raggiunge uno dei suoi apici. In Gran Bretagna “Brain salad surgery” fu un grande successo, secondo solo a “Tales from topographic oceans” degli Yes, altro gruppo leggendario che, proprio come Emerson, Lake and Palmer, ha la non trascurabile caratteristica di non passare mai di moda.