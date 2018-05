Non era mai successo prima d’ora: a Kim Kardashian un riconoscimento agli Oscar della moda. Il Council of Fashion Designers of America ha annunciato di aver attribuito alla diva di «Keeping Up with the Kardashian» il suo primo premio di sempre a una «influencer».

La star di origine armena, che ha 37 anni ed è sposata con il rapper nero ultimamente pro-Trump Kanye West, riceverà l'award nel corso del gala annuale del CFDA il 4 giugno a New York. «Kim Kardashian West nel corso dell’ultimo decennio ha interpretato al meglio il significato dell’influenza nell’era digitale», ha spiegato la presidente del Council, Diane von Furstenberg.