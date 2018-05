Jethro Tull, cinquant'anni fa “This was”

“This was”, tradotto “questo era”, è il primo album del leggendario gruppo britannico dei Jethro Tull, capitanato dallo scozzese Ian Anderson , che attualmente porta orgogliosamente avanti il mito da solista. “This was” è un titolo geniale: rappresenta infatti “ciò che erano” prima dei loro dischi più conosciuti, capolavori assoluti come “Aqualung”, “Stand Up”, “Thick as a brick”, “Passion play” e la lista sarebbe ancora lunga. Ma è anche “ciò che era” la musica allora mentre stava nascendo quel progressive a cui pure Anderson e soci hanno contribuito in maniera fondamentale. Quello che compie 50 anni è un lavoro folk-rock con spruzzate non indifferenti di blues e jazz. Si intravede perfino l'hard rock. E', insomma, quello che sarebbe di lì a poco diventato prog.

“This was” è un disco forse non facile, ma è un capolavoro. A partire dalla copertina, un'idea di Terry Ellis e Ian Anderson realizzata da Brian Ward, che raffigura il complesso in versione hobbit o folletti (omaggio alle radici celtiche della Gran Bretagna) con tanto di cani. Oppure è solo una foto in cui gli allora giovanissimi - Anderson ai tempi era ventenne - sono truccati come se avessero cento, mille anni in più. Insomma, “This was”, fin dalla copertina. Proprio questa resta una delle più suggestive dell'intera storia del rock, un terreno, quello visivo, su cui la band britannica ha dato molto seppur a tratti (magnifiche, per esempio, quelle di “Aqualung”, “Thick as a brick” e “Minstrel in the gallery”, meno belle alcune altre).

Comunque, in “This was” il flauto di Anderson rappresenta una delle tante novità: non è un corpo estraneo ma dà ai vari generi esplorati quella nobiltà in più. E il tocco del “pifferaio magico” si sente in un disco leggendario, che presenta alcune vette davvero difficilissime da eguagliare. Da “My sunday feeling” a “Beggar's farm”, da “Serenade to a cuckoo” di Roland Kirk a “Dharma for one”. Per arrivare alla tradizionale “Cat's squirrel” e a “A song for Jeffrey”, che ha per protagonista l'amico e membro del gruppo, il musicista di Blackpool Jeffrey Hammond, a cui verranno dedicati altri brani come “Jeffrey goes to Leicester square” e “For Michael Collins, Jeffrey and me”. Tra i protagonisti di quest'ultima anche Collins, che non è il patriota irlandese, ma uno degli astronauti statunitensi che parteciparono nel '69 alla missione dell'Apollo 11.

Per festeggiare i cinquant'anni di carriera, iniziati proprio con “This was”, sono in uscita due raccolte, oltre a un tour che toccherà varie città italiane tra cui Roma il 19 luglio, Milano il 23 e Firenze il 24. I Jethro Tull hanno ancora numerosissimi fans sparsi per il mondo, tanti dei quali in Italia e questi concerti saranno dunque un bel regalo.