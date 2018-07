Il nuovo "corto" di Fabio Rovazi: Faccio quello che voglio

In riva al mare, Fabio Rovazzi e Gianni Morandi pescano e si confrontano su come conservare talento e successo. Su questa inquadratura cinematografica si apre il cortometraggio 'Faccio Quello Che Voglio', videoclip a corredo dell’omonima canzone con Al Bano, Emma e Nek, in uscita venerdì 13 luglio. Così Rovazzi torna in campo, non per la corsa al tormentone estivo ma per un nuovo capitolo dopo la tanto vociferata rottura professionale e personale con Fedez e Newtopia: «Sarò sempre grato a Fede per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all’inizio, per la mano che mi ha dato durante il mio percorso - dice Rovazzi, presentando il singolo oggi a Milano - Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano: in questo caso siamo inciampati perchè abbiamo in mente delle idee differenti, io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue. Spero che i rapporti si risanino con il tempo».

Ora l’artista e videomaker milanese è proiettato verso il futuro, alla neonata società di produzione video Raw con cui ha prodotto, scritto e diretto questo piccolo film di 10 minuti, secondo episodio di una serie partita con 'Volare'.