La favola di Natale dei Pogues

Trent'anni fa usciva “If I should fall from Grace with God” dei Pogues. Un disco impregnato, come spesso è accaduto nella storia del complesso irlandese, di atmosfere folk e con testi che spaziano fino all'impegno sociale. La parte del leone è, manco a dirlo, affidata al leader e frontman, vera anima del gruppo, Shane McGowan, uscito e rientrato diverse volte nella band. Tralasciando gli eccessi per cui il personaggio è spesso salito alla ribalta, ma che fanno tutt'uno con MacGowan, eccentrico come molti geni, anche in questo album il cantautore dà un po' il meglio di sé. Momento tra i più alti del gruppo, il disco contiene una perla come “Fairytale of New York”, scritta dallo stesso MacGowan insieme a Jem Finer. E' un sogno-incubo a occhi aperti, ambientato più o meno negli anni Quaranta, di un immigrato irlandese che, appunto a New York (un luogo simbolico per il popolo di quella che è detta “l'isola del destino”) sta passando in cella per ubriachezza la vigilia di Natale. Un testo che per alcune parole (slang come “faggot”, frocio, “slut”, puttana o “arse”, culo) subì anche delle censure. Ma il brano non ebbe certo successo per questo, bensì perché si tratta di una poesia in musica. Struggente. Nell'album è cantata in duetto da MacGowan e Kirsty MacColl, ma su youtube si può trovare una versione altrettanto bella con il leader dei Pogues, visibilmente provato da una vita di eccessi ma pur sempre un leone, in coppia con la fascinosa Joyce Redmond. E alla fisarmonica c'è Sharon Shannon. Insomma, un pezzo irlandesissimo. Di “Fairytale of New York” esiste anche una versione italiana, di Angelo Branduardi che ha reso così omaggio ai Pogues rivisitando il testo e lasciando praticamente intatta la musica, nell'album “Così è se mi pare”, uscito nel 2011.

Nonostante questo sia il pezzo trainante, nell'album c'è molto, come la scatenata title track, “Bottle of smoke” o la tradizionale “Medley”. The Recruiting Sergeant / Rocky Road To Dublin / The Galway Races. Oppure l'altra tradizionale “Worms”. Un posto d'onore lo meritano anche “Streets of sorrow/Birmignham six, sul conflitto in Irlanda del Nord e “Lullaby of London”. Sebbene il modo più consono per godersi i Pogues sia bersi una pinta di stout in qualche pub dell'Eire o dell'Ulster, magari lontano dal chiasso di Temple Bar a Dublino, si può ovviare anche in altri modi. Senza prescindere però dalla stout.