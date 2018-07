Bohemian Rhapsody: ecco le prime scene del film sui Queen

Il mito dei Queen rivive nell'interpretazione - e la straordinaria somiglianza - di Rami Malek, il quale veste i panni di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, che uscirà al cinema il 29 novembre. La 20th Century Fox ha diffuso nel frattempo il trailer, dove sulle note di Another One Bites The Dust, Bohemian Rhapsody e We Will Rock You scorrono le immagini del film dedicato ai primi 15 anni di carriera della band, dalla nascita fino al leggendario Live Aid del 1985.