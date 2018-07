Nina Zilli e la frase "Fanc... Salvini": "Ho diritto di esprimere il mio dissenso"

Dopo le polemiche su Nina Zilli che ha mandato a quel paese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, Nina Zilli interviene sulla sua pagina Facebook. La cantante rivendica il diritto di esprimere il proprio dissenso, anche con un'espressione di uso comune come il "vaffa". Spiega inoltre che la frase al centro delle polemiche pronunciata durante uno spettacolo a Comacchio ("Fanc... Salvini, evviva i bambini") risale a più di venti giorni fa e "il fulcro del discorso era il diritto alla vita" di ogni essere umano. "Non si possono lasciare morire gli innocenti", aggiunge Nina Zilli, facendo riferimento alla questione della chiusura dei porti. Incontrando i militanti della Lega a Fontevivo, da parte sua il ministro Salvini aveva commentato con ironia: "Mi hanno attaccato Nina Zilli e Ghali, ma chi sono?" (video).



Ecco il post completo di Nina Zilli su Facebook:

Violenze verbali in tv e in politica sono all’ordine del giorno, nel nostro paese e nel mondo. Addirittura ci si picchia davanti alle telecamere o in parlamento. Oggi, a 22 GIORNI dopo quel video e dopo tutti questi articoli, vorrei ricordare che a parte il mio ‘vaffa’ il fulcro del discorso era IL DIRITTO ALLA VITA che ogni essere umano, in questo secolo di modernità, dovrebbe avere garantito. Non sono stata l’unica ad esternare dissenso su quello che sta accadendo nel nostro Paese in diverse situazioni, partire dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando per Roberto Saviano e un collettivo di artisti/giornalisti/scrittori. Non si possono lasciare morire gli innocenti.

Porti chiusi, dichiarazioni violente di 140 caratteri che incitano all’odio, sicuramente non mi rappresentano. E ho il diritto di esprimere il mio dissenso.

Vi ha dato fastidio il ‘vaffa’? Faccio fatica a crederci, nel senso che è espressione di uso comunissimo e senza censura, ma rispetto il vostro fastidio e come ho già detto lo posso sostituire con un moderato ‘abbasso’ ma anche scambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Sono sempre per la vita, a prescindere e Chi scappa dalla guerra colpe non ne ha. Ogni giorno un nuovo argomento per fomentare il web. Sembra che stiano vivendo dell’odio dei social, questa non e' la modernità che avevano auspicato.

decontestualizzando quel ‘vaffa’ sembra un abominio rispetto agli altri che si sono esposti, nello stesso giorno e per gli stessi motivi?

Ritengo abominevole abbandonare innocenti in acqua e farli morire. Lo ritenevo abominevole il 6.07 e anche oggi.

Se siamo nati in italia lo dobbiamo al ‘destino’, ma se fossimo nati in Africa? Se voi e vostro figlio foste sotto le bombe cosa fareste? Non lo portereste via? Non lo difendereste con le unghie e con i denti perchè anche lui ha diritto a vivere la sua vita? E anche se mi dite di no, non ci credo. L’istinto materno o paterno, l’istinto di sopravvivenza, farebbe scappare TUTTI noi se fossimo in quelle condizioni.





Vi ricordate quando eravamo noi a scappare dalla guerra? Pensate che non l’abbiamo mai fatto? Le migrazioni della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale ve le hanno insegnate a scuola? La memoria storica che valore ha oggi?

Ogni guerra genera povertà per molti e ricchezza per pochi, ci strumentalizzano nascondendosi dietro a falsi slogan e ideologie populiste ma la verità è che ci sono altri obiettivi e un altro tornaconto.

Avete mai letto Vico? Un filosofo del 500: la storia è una spirale che si ripete, cambia solo il contesto. Beh...che dire, un profeta. E a 500 anni di distanza in pochi se ne accorgono, perchè è evidente che nn è cambiato nulla. Invece abbiamo tutti gli strumenti perche' questo non accada.

Stiamo assistendo ad una strage, nel nostro mare, ci spaventano con frasi fatte e ci sentiamo minacciati da persone che non hanno niente, ci dovrebbero spaventare quelli che danno loro le armi per combattere e quelli che inneggiano all’odio e alla violenza.

John Lennon si sta sicuramente rivoltando nella tomba, ma ci ha insegnato che la musica è più forte. Noi non abbiamo paura e difenderemo per sempre chi voce non ne ha perchè è più debole.

Se mezzo mondo rimane semplicemnte a guardare questa strage, io non voglio fare parte di questo tacito consenso.

mi accodo al Presidente della Repubblica Mattarella (che a differenza mia quel giorno si è espresso in modo ‘formale’, mica come me che dal palco ho usato un linguaggio colorito, in fondo sono una cantautrice, non un politico!!!!) e a tutti quelli come lui che continuano a combattere davanti alla mancanza di rispetto per la vita di altri esseri umani innocenti.

E con questo chiudo l’argomento, che ripeto, è vecchio di un mese.

Se non la chiamate strumentalizzazione questa, non so ‍♀

NinJa Zilli