In arrivo Heaven, brano postumo di Avicii assieme a Chris Martin

Nelle prossime settimane potrebbe uscire un singolo postumo di Avicii. Sembra che lil dj svedese morto in Oman lo scorso aprile stesse lavorando a nuovi brani. Nei mesi scorsi era stato ipotizzato un album postumo di Avicii ma la notizia era stata smentita. Dal britannico The Telegraph alle testate specializzate in Italia si sta diffondendo la notizia dell'esistenza di una singola canzone (o forse più di una) che potrebbe arrivare sul mercato discografico. Si tratterebbe di una versione di "Heaven" di Avicii assieme a Chris Martin (Coldplay). Ne ha accennato Carl Falk, collaboratore di Avicii, in un post su Instagram in seguito rimosso.

"Ci stavamo lavorando ed era la sua musica migliore negli ultimi anni, in tutta onestà - aveva scritto tra l'altro Falk -. Lo so perché ho tutti i suoi album. (...) Abbiamo dovuto in realtà mettere fine alle sessioni di lavoo perché Tim avrebbe lavorato anche per 16 ore di fila, era questa la sua natura".

Il post di Falk confermerebbe quindi l'esistenza di un brano postumo.