L'apparenza di Lucio Battisti

Trent'anni fa usciva “L'apparenza” e qui bisogna dare subito qualche numero. Diciassettesimo album del grande artista reatino e secondo - “E già” andrebbe considerato a parte - del nuovo corso, “L'apparenza” arriva dopo “Don Giovanni” e con “Cosa succederà alla ragazza”, “La sposa occidentale” e “Hegel” fa parte del periodo che vedrà il cantante e musicista collaborare con l'autore Pasquale Panella. Dal 1986 cinque album con scadenza biennale, sempre composti di otto brani l'uno, quattro nella facciata A e altrettanti nella B. E' il Battisti esoterico.

Sulle poesie di Panella il grande Lucio continua a modellare la sua musica e non viceversa e il risultato sarà, anche se non sempre, spesso stupefacente. Un binomio controverso che non scaldò mai il cuore dei battistian-mogoliani duri e puri. Quelli, detto con simpatia, delle “bionde trecce, gli occhi azzurri e poi”. Premessa: il disco preferito di Battisti dall'autore di questo pezzetto è “Anima latina”, forse il lavoro meno “facile” partorito dal genio del duo Battisti-Mogol che, è bene ricordarlo, l'anno prossimo festeggerà i suoi primi 45 anni. Quindi, qualcuno potrà forse perdonargli se non disdegna il “nuovo corso”, di cui ritiene la punta più alta, assieme a "Don Giovanni", “Hegel”, un album di cui questa rubrica in futuro si occuperà con piacere. L'ultimo ruggito di un artista che non sente il passare del tempo.

Inutile però fare giochi di parole con il titolo per rimpiangere i “bei tempi”. Quello che emerge da “L'apparenza” è sempre di più un altro e un nuovo Battisti. A partire dal brano di apertura, “A portata di mano”, pieno di giochi di parole e sottintesi (oltre che di fraintesi), ma di grande impatto. “Specchi opposti” parla invece di incomunicabilità (Quel “ronzio d'insetto che m'assopiva”). Ne “L'apparenza”, che dà dà il titolo all'intero lavoro, c'è il potere della parola, ancor più che della musica, che si serve di immagini come mulinelli, baffi da puma fino a cavalli fragorosi e salti di delfini tra marosi. Il lato B ha forse meno impatto, ma spiccano “Dalle prime battute” e “Lo scenario”. Insomma, non sarà “Don Giovanni” ma anche “L'apparenza” va ascoltato per capire un percorso che in quegli anni porterà Battisti ancora più lontano.

Da youtube: A portata di mano