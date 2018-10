Pink Floyd, il delicato suono del tuono

Può essere il suono del tuono delicato? Forse no, ma quando ci sono di mezzo i Pink Floyd tutto è possibile. Anche, e spesso, ciò che non lo è. Chi vuole sognare può, trent'anni dopo (il doppio live uscì nel novembre del 1988) ascoltare “Delicate sound of thunder”. E' il secondo album dal vivo del mitico gruppo inglese. Il primo - e qui si parla della leggenda del rock - era stato il lato A di “Ummagumma” del 1969.

Nel 1988, i Pink Floyd sono rimasti in tre. Roger Waters ha infatti preso altre strade da tempo e il trio Gilmour, Wright e Mason vuole brillare di luce propria. Fa una trionfale tournée dopo “A momentary lapse of reason” e proprio a Long Island registra il doppio live. Waters è assente, certo, ma è quanto mai presente. Come spesso accade tra gente che si è amata (e poi detestata, ma proprio perché si è amata) tanto. Eccettuato “Shine on you crazy diamond”, omaggio a Syd Barrett, altra assenza sempre presente, il lato A è tutto dopo-Waters. Il B, invece, è del cosiddetto periodo in cui il bassista e autore di alcune delle canzoni più famose della band era saldo sul ponte di comando della nave.

Il doppio live è stupefacente fin dal titolo, un ossimoro di grande impatto. Del lato A, inoltre, a parte “Shine on you crazy diamond”, leggendaria in ogni versione, grande pathos c'è in “Learning to fly”, “Sorrow” e “On the turning away”, quest'ultima per chi scrive forse il momento più alto dei Pink Floyd “post-Waters”.

Se la prima parte è leggendaria, non vengono in mente termini adatti per definire ciò che trova spazio nella seconda. Si spazia da “Meddle”, con “One of these days”, “The dark side of the moon”, fino alla title track di “Wish you were”, mai uguale a se stessa e ogni volta più magica. Per chiudere con un trittico immancabile da “The wall” che l'anno prossimo festeggerà i suoi primi quarant'anni. La doverosa “Another brick in the wall (Part 2)”, che i Pink Floyd saranno giustamente sempre condannati a eseguire, la struggente “Comfortably numb” che tanto piaceva a David Bowie (su youtube c'è una sua interpretazione alla Royal Albert Hall in coppia con David Gilmour nel 2007) e la scatenata Run like hell. Infine, un accenno alla copertina del "ragazzo vestito di lampadine" di Storm Thorgerson. Un'altra certezza.



Da youtube: On the turning away delicate sound of thunder