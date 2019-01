E' morta. Olivia Newton John: "Notizia esagerata" Video

Sorridente e serena: "Buon 2019 a tutti"..."Le voci sulla mia morte sono fortemente esagerate". Ecco che Olivia Newton John interviene in prima persona (dopo che i rappresentanti della cantante l'avevano preceduta) per rassicurare i fans e smentire la notizia che lei fosse morta. Notizia che si era diffusa rapidamente all'inizio di questa settimana. Per prima una pagina di Facebook “R.I.P. Olivia Newton-John” con oltre un milione di “Mi Piace”. Con tanto di resoconto della morte della cantante: “Verso le 11:00 di martedì 1 gennaio 2019, la nostra amata Olivia Newton-John è scomparsa. Olivia è nata il 26 settembre 1948 a Cambridge. Ci mancherà, ma non sarà dimenticata. Si prega di mostrare la vostra simpatia e le condoglianze commentando e dando un mi piace a questa pagina”. Da lì il tam tam sul web e sui social. Con qualcuno, però, scettico. Un caso non isolato e che ha coinvolto altri artisti.