Sanremo: ironia e applausi per il veterano (parmigiano) Colombo Video

Applausi e ironia, nella seconda serata del Festival di Sanremo, grazie a Virginia Raffaele nel saluto all'orchestra: «Si vedono solo le teste, come i Muppets», dice la primadonna dell'Ariston. Poi individua alcune somiglianze nei musicisti: «Abbiamo Enrica Bonaccorti, il protagonista di Cast Away e Rossano Rubicondi». «Aspetta - prova a fermarla Baglioni - qui ci sono due musicisti che suonano nel tour con me». E Virginia: «Allora è conflitto di interessi». C'è anche «Luca, il chitarrista più inquadrato di Sanremo» e indica il parmigiano Luca Colombo, da 13 anni in forza all'ensemble sanremese. «Da quanto sei qui? 72 anni?», lui ricambia con un sorriso. Finché Baglioni: «Torni a bordo... palco». L’ultima battuta della Raffaele è per il coro: «Grazia, graziella e grazie al... coro».