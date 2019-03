Debutta venerdì al Teatro Regio "Il barbiere di Siviglia", frizzante capolavoro rossiniano (repliche fino al 31 marzo). Un classico come "Amleto" diventa "take away" a Fontanellato. Il ritorno di un classico della contemporaneità: "L'istruttoria" al Due mentre lo spettacolo multimediale "Birdie" apre il cartellone di Impertinente Festival. E molto altro ancora.