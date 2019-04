La Casa di Carta, la serie tv non in lingua inglese più vista al mondo, sta per tornare. La data ufficiale di uscita della terza stagione su Netflix è fissata per il 19 luglio. Potremo così rivedere Il professore, Tokyo, Denver, Rio, Nairobi e tutti gli altri.

Le riprese della terza stagione sono iniziate a ottobre. Ora l’annuncio della data, con tanto di trailer. «La vacanza è finita», recita il filmato. Si vede poi Tokyo uscire dall’acqua cristallina di un’isola tropicale, il professore insieme alla poliziotta Raquel Murillo che si baciano con passione, una grande festa a cui partecipano altri membri della banda, tra cui Nairobi. Poi Denver con la sua Stoccolma (e un bimbo?) in una corsa disperata e felice a bordo di un risciò. Ma «la vacanza è finita», li hanno trovati.