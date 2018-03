Zebre e Viadana si allenano assieme, Frati: "Soddisfatto" Video

Altra seduta di allenamento contrapposto tra Zebre e Rugby Viadana al Lanfranchi, nel cuore della Cittadella del Rugby di Parma questa mattina, 15 marzo.

Felice del sodalizio Andrea De Rossi DS delle Zebre e il tecnico di Noceto, Frati che allena per il secondo anno al di là del Po. Per quest’ultimo è una bella opportunità di crescita tecnica per i propri atleti. Effettuare allenamenti congiunti con giocatori bianco-neri e giallo-neri contrapposti è motivata dal fatto che la Franchigia zebrata ha molti dei propri atleti impegnati nel Sei Nazioni (dall’ultima settimana di gennaio fino a domenica prossima), senza Rugby Viadana prepararsi al campionato celtico risulterebbe più impegnativo, di quanto già non sia.

Per cui scegliere delle giornate di lavoro congiunto permette ad entrambe le squadre di proseguire il processo di crescita e sviluppo di entrambe. Mentre le Zebre questo weekend saranno ferme, i lombardi sfideranno le Fiamme Oro. Da quel match si saprà chi passerà ai play-off. Filippo Frati intervistato parla di una squadra che è ad un passo dal raggiungimento dei play-off nonostante l'età media della squadra sia molto bassa. “Il lavoro finora svolto dai miei ragazzi sta dando grandi risultati” afferma Frati che continua “il match contro le Fiamme Oro vale una stagione; è una squadra sicuramente protagonista nel campionato di Eccellenza. Noi non ci facciamo intimorire e giocheremo tutte le nostre carte per sconfiggerli.”