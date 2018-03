Biagi (Zebre) non sarà in campo contro la Scozia all'Olimpico

Il forte seconda linea delle Zebre e dell’Italia, George Biagi non scenderà in campo all’Olimpico domani contro la Scozia. Un problema muscolare ha messo fine al raduno della nazionale guidata da O’Shea.

“Sono ovviamente rammaricato per non poter dare il mio contributo a Parisse & Co. Mi sto rimettendo per la prossima settimana quando con le Zebre voleremo in casa del Glasgow”dichiara il giocatore italo-scozzese, e prosegue “tiferò per i miei compagni in nazionale che domani affronteranno l’ultimo impegno di questo 6 Nazioni contro un avversario che ha vinto poche settimane fa contro la corazzata Inghilterra, in un successo storico dopo 10 anni”. E conclude: “Questa edizione del 6 Nazioni è stata molto combattuta e si deciderà proprio sabato il vincitore, all’ultima giornata”.

Nell’ottica di crescita del movimento dell’alto livello del rugby italiano il 14 aprile le Zebre disputeranno la partita di Guinness Pro 14 in un campo storico della palla ovale: lo stadio Fattori dell’Aquila.