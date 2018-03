Rugby, vittoria per gli azzurrini. Roselli: "Ora lavoreremo per il Mondiale di categoria"

Nella quinta ed ultima giornata del 6 Nazioni Under 20, venerdì 16 marzo, l’Italia allo “Stadio della Vittoria” di Bari batte la Scozia 45 a 31, centrando il bonus offensivo. Tanto l’entusiasmo di Fabio Roselli da luglio 2017 alla guida della squadra che afferma: “Già centrare una vittoria in trasferta contro i pari età gallesi è stata una impresa, ripetersi una settimana dopo a Bari contro gli scozzesi, è un traguardo che mi rende orgoglioso come del resto tutto il mio staff”.

Roselli prosegue: “Man of the match di venerdì scorso è stato il forte terza centro Antoine Koffi nato rugbysticamente all’Amatori Parma ora all’Accademia di Remedello. Pur essendo tra i più giovani della squadra è un elemento solido e di riferimento per i propri compagni”.

Vittoria importante quella dell'Italia U20 allenata da Roselli, da meno di un anno avendo ricevuto l’incarico federale a luglio 2017.

Prossimo impegno degli Azzurrini il mondiale U20 a giugno in Francia.



Italia vs Scozia 45-31 (24-14)

Marcatori: p.t. 3’ m. Batista (5-0), 12’ m. Luccardi tr Biondelli (12-0), 21’ m. Dewhirst tr. Thompson (12-7), 24’ m. Forcucci(17-7), 30’ m. Forcucci tr Rizzi (24-7), 34’ m. McDowall tr Thompson (24-14) s.t. 44’ m. Trotter tr Thompson (24-21), 48’ m. Lamaro tr Rizzi (31-21), 55’ cp Thompson (31-24), 60’ m. Fischetti tr Rizzi (38-24), 77’ m. Fusco tr Di Marco (45-24), 79’ m. Dewhirst tr Thompson (45-31)

Italia: Biondelli; Forcucci (67’ Fusco), De Masi, Mazza; Batista; Rizzi (78’ Di Marco), Crosato (80’ Bacchi); Koffi; Lamaro (cap); Ruggeri (56’ Ghigo); Iachizzi (55’ Canali), Cannone; Mancini Parri (55’ Nocera), Luccardi (78’ Ngeng), Fischetti (67’ Romano)

All. Fabio Roselli, Andrea Moretti

Scozia: Dewhirst; Trotter (72’ Yawayawa), Strachan, McDowall; Rowe (77’ New); Thompson, Chapman (60’ Boyle); Devante Onojaife; Darge, Hughes, Hodgson, Johnson (78’ Sikes); Richardson (74’ Clements), Cairncross (74’ Walker), Gunn (62’ McBeth).

All. Stevie Scott

Arb. Dan Jones (WAL)

Calciatori: Biondelli (Italia) 0/1, Rizzi (Italia) 4/4, Thompson (Scozia) 5/5, Di Marco (Italia) 1/1

Punti conquistati in classifica: Italia 5, Scozia 1.

Man of the match: Antoine Koffi (Italia)

Note: 5237 spettatori presenti allo Stadio della Vittoria di Bari.