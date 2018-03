Un punto importante nella corsa per la salvezza per il Fidenza - Video

FIDENZA 1

VIGOLO MARCHESE 1

Marcatori: s.t.. al 4’ Sadik (V), al 33’ Casisa G. (F)

Fidenza: Rizzolini, Baudi, Tesoriati, Casisa M., Priori, Lottici, Testa, Corsaletti, Scarinzi, Casisa G., Pin (dal 23’ st Pellegrini). All. Zambrelli

Vigolo Marchese: Cordoni, Belfiglio (dal 35’ st Ghelfi), Rosignoli, Bongiorno, Arcari (dal 40’ st Milosevic), Bruni, Mazzoni, Bertuzzi, Nogueira, Sadik (dal 44’ st Correale), Massari. All. Quagliaroli

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia

Ancora a corto di uomini il Fidenza di Zambrelli porta a casa un punticino comunque importantissimo per la corsa alla salvezza.

La partita è pressoché soporifera ma alla fine del primo tempo brivido per il Fidenza: Bruni si libera al limite dell’area e con un destro a giro centra la traversa.Nella ripresa colpo a freddo del Vigolo Marchese che con un tiro al volo di Sadik si porta in vantaggio. A un quarto d’ora dal termine. Il Fidenza ottiene una punizione dal limite dell’area e Casisa Giuseppe la trasforma in oro, mandando la sfera dove Cordoni non può arrivare. Nonostante gli sforzi finali il Fidenza non riesce ad ottenere di più che un pareggio, comunque utile per muovere la classifica dopo i due ko consecutivi.